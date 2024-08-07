Представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik, комментируя боевые действия в Курской области, заявила, что якобы украинские военные на территории приграничного региона совершают «террористические акты».

По словам спикер МИД РФ страны-агрессора, соответствующие действия направлены против мирного населения Курской области, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

На заявление Захаровой отреагировал украинский журналист Денис Казанский. В своем Telegram-канале он напомнил об атаках оккупантов и бомбардировках городов нашей страны армией Путина.

«Это никакие не теракты, а помощь русскоязычному населению и денацификация. Понимать надо!» – с иронией написал журналист.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко перечислил цели «порыва» в приграничной области РФ.