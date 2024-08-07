В аналитическом материале ISW отмечается, что экс-глава оборонного ведомства РФ сильно преувеличил территориальные завоевания войск Путина в Украине, информирует «НБН».

По словам Шойгу, «вторая армия мира» с 14 июня, когда кремлевский диктатор озвучил свои «мирные предложения» для начала переговорного процесса, якобы захватила 420 кв. км территории соседнего государства.

Американские эксперты заявили, что озвученные соратником Путина данные об успехах российских войск не соответствуют действительности. Аналитики обнаружили доказательства, которые подтверждают, что ВС РФ с середины июня оккупировали около 290 кв. км территории Украины.

В ISW объяснили, что после требований Путина о капитуляции соседней страны «освободители» начали усиленно атаковать на Торецком направлении, где до этого не проявляли активности в течение года. Также россияне смогли добиться некоторых продвижений на Покровском направлении.

Напомним, бывший министр обороны РФ пожаловался, что Украина игнорирует «мирные предложения» главы Кремля.