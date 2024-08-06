Секретарь Совета безопасности РФ пожаловался на то, что украинское руководство проигнорировало «мирные предложения» кремлёвского диктатора Владимира Путина по урегулированию войны, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам бывшего министра обороны, прошло два месяца после заявлений Путина, а реакции Киева на них нет. Шойгу отметил, что якобы бессмысленно говорить о Формуле мире Владимира Зеленского, Женевской конвенции по Украине и других форматах. Чиновник объяснил это тем, что переговорный процесс без «главного переговорщика – выглядит не очень понятно».

Отметим, что в июне глава Кремля предложил Украине «отдать» России Крым, Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье, а также отказаться от вступления в НАТО для начала мирных переговоров.

Ранее о проведении переговоров с Украиной при президентстве Зеленского высказался спикер Путина Дмитрий Песков.