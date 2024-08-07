У Буданова сообщили, что вчера бойцы спецподразделения «Артан» и Морского центра ГУР МОУ осуществили налет на временно захваченную ВС РФ Тендровскую косу, расположенную в северной части Черного моря вблизи Крымского полуострова, информирует «НБН».

Ночью десантная группа разведчиков высадилась на острове. Бойцы уничтожили технику и разрушили фортификационные укрепления армии Путина.

В частности, спецназовцы ГУР «отминусовали» МТ-ЛБ и комплекс радиоэлектронной борьбы врага. В ведомстве уточнили, что также «вторая армия мира» понесла потери в живой силе, соответствующие данные уточняются.

Бойцы смогли выполнить поставленную задачу, в том числе секретную часть миссии, без потерь. В ГУР МОУ показали кадры операции.

Ранее разведка показала видео уничтожения укрытий и фортификаций оккупантов в приграничье Сумщины легионерами ГУР.