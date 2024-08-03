Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР украинского оборонного ведомства, легионеры, подконтрольные нашей военной разведке, смогли нанести серию результативных ударов по российской оборонной линии, протянувшейся вдоль границы с Сумской областью.

В частности, операторы тактической группы «Афина», принадлежащей к Международному легиону ГУР МОУ, не прекращают «утилизировать» враждебные цели вблизи приграничной Сумской области.

На этот раз, под удары FPV-дронов, в соответствии с данными разведчиков, угодили укрытия российских оккупантов, включая сеть укреплений и военную инфраструктуру, с чем можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ показывали результаты «утилизации» вражеской мототехники под Часовым Яром.