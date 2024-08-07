Местные Telegram-каналы около 22:50 сообщили о взрывах в Курчатове и начали распространять видео с камер наблюдений, которые зафиксировали «хлопки». Паблики предположили, что под атакой оказалась расположенная в городе Курская АЭС, информирует «НБН».

Мэр Игорь Корпунков сначала заявил о «работе противовоздушной обороны», но позже удалил соответствующее сообщение. Вскоре глава Курчатова заявил, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме и назвал информацию об обстреле объекта фейком.

Позже исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ПВО РФ якобы сбила две ракеты.

Напомним, что 6 августа в Курской области начались боевые действия. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал цели «прорыва» в приграничном регионе страны-агрессора.