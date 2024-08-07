В ОТГВ «Харьков» сообщили, что «вторая армия мира» с начала недели усилила нанесение ударов на севере области, в частности по Волчанску. За прошедшие сутки путинские войска осуществили 517 обстрелов позиций ВСУ, информирует «НБН».

ВС РФ применяют для атак РСЗО, минометы и артиллерию. По мнению военных, высокая интенсивность ударов на Харьковском направлении может свидетельствовать о намерениях армии Путина начать активные штурмы.

В районе Волчанска, где россияне также стали чаще наносить удары, как сообщает разведка, захватчики наращивают военное присутствие, сосредотачивают живую силу и технику.

Ранее в ОТГВ рассказывали, что для штурмов Волчанска страна-агрессор задействует иностранных «добровольцев» из стран Африки, в частности граждан Египта.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о проблеме с мобилизацией в России. Генерал рассказал, с какой дилеммой в связи с этим столкнется Москва летом следующего года.