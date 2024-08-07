Российский Telegram-канал ASTRA опубликовал видео сгоревшего дотла самолета ВС РФ. В Сети утверждают, что на кадрах зафиксирован уничтоженный Су-34 «второй армии мира» в результате прилета БПЛА по аэродрому «Морозовск» 3 августа, информирует «НБН».

Фото — t.me/astrapress

Судя по видео последствий дроновой атаки, истребитель-бомбардировщик путинских оккупационных сил не подлежит восстановлению. В то же время россияне продолжают утверждать, что все самолеты на авиабазе якобы остались целые после удара.

Также Telegram-канал показал кадры последствий «бавовны» на территории военного объекта.

Фото — t.me/astrapress

Напомним, что в результате прилета беспилотников по аэродрому «Морозовск» также был ликвидирован склад БК захватчиков. В Сети показали фотографии уничтоженного авиационного оружия врага.