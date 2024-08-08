Глава Минэнерго в ходе пресс-конференции заявил, что Российская Федерация продолжает пытаться полностью вывести из строя энергосистему нашей страны, нанося удары по соответствующим объектам инфраструктуры, пишет «НБН» со ссылкой на агентство «УНИАН».

По словам Галущенко, единственный фактор, который может повлиять на состояние энергетической системы – масштабность обстрелов ВС РФ. Он отметил, что потенциальные удары оккупантов по энергообъектам и ущерб от них очень сложно предусмотреть.

Министр раскритиковал экспертов, которые утверждают, что худшее уже позади и тех, которые прогнозируют апокалипсис. Чиновник заявил, что и те, и те лгут, так как не могут знать о последствиях будущих атак захватчиков.

Глава Минэнерго сообщил, что 67% жителей нашей страны готовятся к тяжелой зиме и лишь 1% украинцев намерен на период холодов выехать за границу. Это говорит о том, что граждане верят в силы ПВО и энергетиков.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, почему врагу не удастся «полностью положить» украинскую энергетическую систему.