Черник в комментарии «24 каналу» рассказал, что мобилизационный ресурс страны-агрессора составляет 3 миллиона человек. При этом у россиян начались проблемы с пополнением «второй армии мира», которые пока что не приобрели нужные Украине масштабы, информирует «НБН».

По словам эксперта, Москва начала вербовать в оккупационные войска Путина граждан иностранных государств. В рядах российских захватчиков уже воюют наемники из африканских стран и Кубы, не исключено, что вскоре РФ будет искать потенциальных оккупантов и в Азии. Черник считает, что несколько тысяч таких бойцов россияне смогут затянуть на фронт в Украину.

Он отметил, что в случае необходимости Северная Корея также может протянуть агрессору руку помощи и отправить минимум несколько инженерных бригад, которые отправятся на линию боестолкновения. Появление людей, которые будут строить блиндажи, ремонтировать дороги и заниматься логистикой позволят РФ высвободить потенциал в виде пехоты для «мясных штурмов».

Как сообщалось, разведка Великобритании назвала причину преследования мигрантов в стране-агрессоре.