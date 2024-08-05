Британская разведка прокомментировала утверждение законопроекта Госдумой РФ 31 июля, который предусматривает лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором документа стал спикер Думы Вячеслав Володин.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В то же время, как отмечают в ведомстве, независимые росСМИ сообщают о преследовании мигрантов правоохранителями, в частности с целью их привлечения к оккупационным войскам Путина для участия в войне против Украины. Новый закон предоставит силовикам еще одну форму правового принуждения к военной службе в рядах захватчиков.

Напомним, ранее британская разведка объяснила, почему власти Российской Федерации активно отправляют на войну в Украину тысячи мигрантов.