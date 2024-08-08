Журналисты «Радио Свобода» обнародовали спутниковый снимок последствий удара ВСУ по базе главного ракетно-артиллерийского управления в/ч 42699 ВС РФ с оружием и техникой вблизи Курска 31 июля. На фотографии можно увидеть поврежденные ангары, информирует «НБН».

Фото — t.me/radiosvoboda

Фото — t.me/radiosvoboda

Также Силы обороны Украины в Курской области 30 июля поразили склад с авиационным оружием возле аэродрома «Халино». Спутниковые снимки военного объекта захватчиков после удара СМИ опубликовало ранее.

Журналисты считают, что украинские защитники для атаки на авиабазу могли применить не беспилотники, а модифицированные противокорабельные ракеты «Нептун».

Как сообщалось, в ночь на 3 августа был прилет по аэродрому «Морозовск» в Ростовской области РФ. В Сети показали видео уничтоженного истребителя-бомбардировщика Су-34 оккупантов и последствия удара по территории авиабазы армии Путина.