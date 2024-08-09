Авиаэксперт в эфире национального телемарафона рассказал, что в Российской Федерации за все время было произведено 150-160 самолетов, из них 30 оккупационные войска потеряли в ходе войны против Украины, информирует «НБН».

По словам Криволапа, сейчас у «второй армии мира» осталось около 80 самолетов, которые пригодны для выполнения боевых задач. Все остальные – либо выведены из строя, либо повреждены, либо находятся на ремонте и т.п.

Он отметил, что массированная атака беспилотников на аэродром Военно-комических сил РФ в Липецке 9 августа, где базировались Су-34, Су-35 и МиГ-31, является серьезным ударом для страны-агрессора.

Отметим, что в Сети появилась информация о том, что накануне оккупанты перебросили несколько бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром в Липецке. По данным аналитиков Defense Express, на этой авиабазе находились новейшие истребители Су-27.

Также эксперты объяснили, почему противовоздушная оборона ВС РФ не смогла перехватить украинские БПЛА, которые ударили по аэродрому в Липецке.