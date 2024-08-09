Начальник Донецкой ОВА в интервью изданию «Главком» рассказал, что в Часовом Яре больше года нет света, газа и воды, однако до 500 человек остаются там, информирует «НБН».

По словам чиновника, жители города выживают на тех продуктах, которые смогли накопить из остатков гуманитарной помощи. Если военные дают разрешение и есть возможность, в Часов Яр привозят еду, однако вопрос, насколько местным этого хватает.

Филашкин отметил, что люди ко всему адаптируются. Логика местных: если у них есть просроченная тушенка – выезжать из города не нужно.

Глава администрации рассказал, что проблематично завозить гуманитарку в Торецк и Красногоровку, поскольку захватчики не дают сделать это. Он добавил, что также в регионе есть города, которые за последнее время стали частично оккупированными.

Как сообщалось, в Третьей штурмовой прокомментировали наступление ВС РФ в направлении Макеевки.