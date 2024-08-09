В МЧС РФ заявили, что, согласно решению правительственной комиссии, в восьми районах Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В Минцфры страны-агрессора разрешили жителям региона до окончания режима ЧС бесплатно пользоваться мобильной связью и интернетом.

В то же время мэр Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, Игорь Корпунков заявил, что ситуация остается напряженной, боевые действия идут в десятках километров от населенного пункта.

Путинский чиновник отметил, что «держит ситуацию на контроле». Глава города призвал жителей не паниковать, заявив, что «противник хочет посеять хаос и создать неуправляемую ситуацию».

Отметим, что бои также уже дошли до Суджи, соответствующую информацию не стало отрицать Минобороны РФ.