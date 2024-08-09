Жданов заявил, что если у Украины есть силы и средства, значит она должна наносить огневое поражение оккупантам на любой территории, где есть с ними линия столкновения, в частности, чем сегодня является наша государственная граница, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, заход в Курскую область призван ликвидировать угрозу для Сумщины, создать буферную зону на территории приграничного региона РФ, остановить работу железной дороги и остановить автомобильные пути, на которых строилась логистика Северной группировки войск РФ.

Говоря о продвижении вглубь российской территории и установлении контроля над Курской АЭС, эксперт выразил уверенность в том, что такие действия не имеют тактического смысла. Кроме того, такой шаг Украины могут раскритиковать ее союзники.

Жданов отметил, что, помимо этого, даже если Силы обороны возьмут атомную электростанцию, им придется удерживать коридор длиной в 70 километров, что очень тяжело. Либо придется освобождать территорию вокруг объекта, чтобы создать плацдарм, для чего вряд ли хватит сил и средств.

Ранее Александр Мусиенко назвал главные цели «прорыва» в Курской области.