Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сегодняшний удар военных ВМС был осуществлен при поддержке Главного управления разведки Минобороны.

В соответствии со сведениями, которыми располагают наши военные моряки, «освободители» применяли вышку для совершения GPS-спуфинга (подмена сетевых данных), стремясь сделать небезопасным коммерческое судоходство в водах Черного моря.

Кроме того, за 12 часов до поражения этой оправданной цели, враги успели забросить на платформу груз высокотехнологичного разведывательно оборудования и военный персонал (около 40 человек). Отдельно стоит подчеркнуть — гражданских специалистов на вышке не было, поскольку штатную работу этот объект не выполнял.

Ранее мы писали о том, что в ГУР отчитывались о поражении аквадронами 4 кораблей РФ в Крыму.