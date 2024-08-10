Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал «АТЕШ», российско-оккупационная армия ускоренно укрепляет защиту моста комплексами ПВО и расставляет баржи по периметру, поскольку опасается недавней повышенной активностью ВСУ на фронте.

В частности, водные подходы к мосту закрыли, выставив баржи в два ряда, а по всему окружности идут работы по забиванию свай для сооружения нового заграждения.

Все вышеописанные меры нацелены на прикрытие Крымского моста от потенциальных атак надводными дронами. В течение последних дней, «вторая армия мира» перебросила на мост дополнительные системы ПВО, а также обустроила мобильные пункты идентичной обороны.

Ранее мы писали о том, что РФ переместила дополнительные ЗРК на Донетчину из-за получения F-16 Украиной.