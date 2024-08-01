Как информирует «НБН» со ссылкой на достаточно лаконичный фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале «АТЕШ», партизанам удалось обнаружить ЗРК «Бук-М2», дислоцирующийся на территории Волновахского района (Донецкая область).

По словам представителей «АТЕШ», подобные «маневры» средств ПВО оккупантов, судя по всему, спровоцированы поступлением в Украину первой партии американских многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16 — «вторая армия мира» просто вынуждена оперативно перебрасывать дополнительные ЗРК как можно ближе к линии соприкосновения.

В частности, геолокационные данные вышеописанного переброшенного российского ЗРК: 47,5337226/37,2052414.

Кроме того, партизаны отдельно подчеркнули, что продолжат и в дальнейшем отслеживать деятельность «освободителей», с целью выявления целей для последующей «утилизации» Силами обороны Украины.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» раскрывали, как помогли ВСУ поразить аэродром «Саки» в Крыму.