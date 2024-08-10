Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, обнародованное в Telegram-канале главы Центра противодействия дезинформации Александра Коваленко, Беларусь передислоцирует тяжелое ракетное вооружение и войска к границе в Украине, преследуя достаточно предсказуемые цели.

По словам Коваленко, стягивание оружия и «живой силы» со стороны Беларуси к границе, в частности, на Гомельское и Мозырское направления, является попыткой помочь кремлевскому тирану Владимиру Путину, таким образом отвлекая внимание командования Сил обороны нашей страны на указанные участки потенциального «прорыва».

При этом, в ЦПД твердо убеждены — самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко вполне осознает масштаб совершаемого, поскольку в состоянии спрогнозировать последствия «любых провокаций».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ показали, как вошли в один из населенных пунктов Белгородской области РФ.