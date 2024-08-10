Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в субботу, 10 августа, украинская армия, похоже, зашла на территорию села Пороз Белгородской области РФ.

В частности, из лаконичного видеоролика можно понять, что в вышеописанное российское село вошли подразделения 252 батальона ВСУ.

При этом, данную информацию подтвердили в российском Telegram-канале так называемого «военкора» Zаписки ветерана:

Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в населенный пункт Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области.

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW раскрывали детали «утилизации» колонны техники ВС РФ в Курской области.