Аналитик DeepState в эфире телеканала «Эспрессо» объяснил, что российское военное руководство пока не оттягивает силы с востока Украины, чтобы перебросить их в Курскую область, так как боится, что оккупанты потеряют позиции в районе Покровска, Угледара и Торецка, информирует «НБН».

Эксперт отмечает, что даже если враг заберет какие-то подразделения с Покровского направления, защитники вряд ли это почувствуют, поскольку оккупантов там настолько много, что не хватает ресурсов для их полного уничтожения. На этом участке фронта у россиян есть колоссальные возможности, от которых они вряд ли откажутся.

По мнению Погорелого, вероятно, чтобы не рисковать потерей позиций на Донбассе, командование ВС РФ для защиты Курской области будет выводить какие-то войска с юга нашей страны.

Как пишет издание Politexpert, армия Путина не смогла вытеснить украинские силы из приграничного региона РФ, несмотря на подкрепление, и они продолжают продвигаться вглубь страны-агрессора.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем Силам обороны наступление в Курской области и ответил, возьмут ли они АЭС.