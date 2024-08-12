Руководитель ОВА в эфире национального телемарафона рассказал, что интенсивность авиационных ударов армии Путина по Сумской области значительно возросла. По его словам, ежесуточно ВС РФ выпускают по региону от 40 до 50 КАБов, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что атаки на Сумщину – основной признак ситуации в области. Множество авиационных бомб российские захватчики сбрасывают на приграничные общины.

Артюх напомнил, что год назад в регионе была объявлена эвакуация из 115 населенных пунктов, которые расположены в 5 км от государственной границы. Сейчас эвакуация продолжается, в частности обязательная и принудительная для семей с детьми из Великописаревской и Середино-Будской общин.

Напомним, 11 августа войска РФ нанесли авиационный удар по Сумам. В ОК «Север» сообщили о последствиях обстрела.