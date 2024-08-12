Вчера в Сумской ОВА сообщили, что войска страны-агрессора нанесли ракетно-авиационный удар по областному центру. В оперативном командовании «Север» в понедельник, 12 августа, рассказали о последствиях атаки армии Путина, информирует «НБН».

По данным военных, в результате удара по Сумам два человека получили ранения, а также были повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры.

Отметим, что в Курской области страны-агрессора продолжаются бои, российские захватчики усилили обстрелы Сумщины. В 23 населенных пунктах украинского приграничного региона объявили обязательную эвакуацию.

Как сообщалось, в ночь на 11 августа «вторая армия мира» ударила по Киевщине баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В областной военной администрации рассказали о последствиях воздушной атаки ВС РФ на регион.