Британское издание The Times, ссылаясь на неназванный высокопоставленный источник в обороне Украины, заявило, что Киев готовится к агрессивному ответу со стороны государства-террориста из-за боевых действий в Курской области, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, РФ чувствует необходимость сделать «что-то очень грандиозное», чтобы показать миру, что события в ее приграничном регионе не останутся безнаказанными.

Источник рассказал, что «вторая армия мира» может осуществить массированную атаку с использованием крылатых, баллистических ракет, а также дронов-камикадзе «Шахед» для атаки на правительственные здания в Киеве. Такой удар может стать большой проблемой для украинской ПВО, однако собеседник СМИ верит, что защитники отразят воздушное нападение врага.

Напомним, аналитики ISW перечислили угрозы для РФ и путинского режима, которые создало вторжение в Курскую область.