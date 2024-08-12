В аналитическом материале ISW отмечается, что украинские силы продвинулись в Курской области, несмотря на заявления российских источников о «стабилизации» ситуации, информирует «НБН».

Американские эксперты пишут, что до вторжения в регион Кремль воспринимал его как «спящий фронт», накапливая там ресурсы для ведения боевых действий в Украине. Теперь российскому руководству придется пересмотреть свое отношение и перераспределить живую силу и материальные средства для защиты государственной границы.

В ISW считают, что, вероятно, командование ВС РФ примет решение о расходовании большего количества ресурсов в приграничных областях, для предотвращения действий ВСУ, жертвуя эффективностью операций захватчиков в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин не оценивал предыдущие трансграничные операции на территории страны-агрессора как угрозу РФ. Однако нынешний «прорыв» в Курской области требует ответа и создает угрозы для путинского режима и проведения так называемой «СВО».

Напомним, СМИ выяснили, сколько личного состава Сил обороны Украины задействовали для наступления в Курской области.