В ОТГВ «Харьков» сообщили, что в украинском приграничном регионе российские захватчики продолжают давить на позиции Сил обороны. В частности, в Волчанск командование «второй армии мира» завело штурмовые группы из 4-й десантно-штурмовой бригады.

По словам военных, такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они пытаются улучшить логистическое обеспечение и систему связи, информирует «НБН».

В Силах обороны рассказали, что в районе поселка Тихое вблизи Волчанска ВС РФ активизировали воздушную разведку и усовершенствовали инженерно-фортификационные сооружения.

За прошедшие сутки в операционной зоне оперативно-тактической группировки произошло 5 столкновений, в ходе этих боев армия Путина нанесла 32 удара дронами-камикадзе и 365 раз обстреляла позиции защитников. Враг потерял 93 оккупанта, а также 46 единиц оружия и техники.

Ранее в ОТГВ «Харьков» заявили, что войска РФ усилили обстрелы в районе Волчанска, объяснив, о чем свидетельствует активизация атак оккупантов.