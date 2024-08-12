Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на сообщения Z-пабликов и рассказы очевидцев в подмосковного Щелково, пишет, что ночью вблизи военного аэродрома «Чкаловский» сбивали беспилотники, информирует «НБН».

По словам жителей города, они слышали стрельбу и взрывы в районе авиабазы Воздушно-космических сил РФ, была объявлена воздушная тревога. В Сети начали распространять видео отражения атаки на военный объект. Россияне утверждают, что на подлете к аэродрому был уничтожен беспилотник.

Власти не предоставили официальную информацию относительно удара БПЛА.

В то же время оборонное ведомство страны-агрессора утверждает, что ночью ПВО уничтожила 18 дронов В Белгородской, Курской и Воронежской областями. В МО РФ не упомянули атаку беспилотников в Ростовской области и на аэродром в Подмосковье.

Напомним, в ночь на 9 августа был нанесен массированный удар БПЛА по военному аэродрому в Липецке. На объекте вспыхнул пожар и началась детонация. Жителей населенных пунктов вблизи авиабазы эвакуировали. Аналитики Defense Express рассказали, какие самолеты базировались на этом аэродроме и объяснили, почему ПВО не смогла перехватить беспилотники.