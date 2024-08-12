Эксперт в эфире телеканала «Эспрессо» обратил внимание на то, что пожар на Запорожской АЭС произошел на градирне на расстоянии 1 км от атомных блоков. На этом и других таких объектах на станции захватчики хранят боеприпасы и технику, информирует «НБН».

По его словам, страна-агрессор намеренно создает напряжение вокруг ЗАЭС, чтобы обвинить Украину в обстрелах. Аналитик предполагает, что провокация «освободителей» связана и с Курской атомной электростанцией.

Згурец предполагает, что враг раскручивает тему АЭС, чтобы потом сместить акценты на то, что продвижение украинских сил в российском приграничном регионе якобы угрожает Курской атомной электростанции.

Как сообщалось, журналисты опубликовали спутниковые фотографии газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, которые зафиксировали разрушения на объекте.