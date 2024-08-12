Журналисты «Радио Свобода» проанализировали спутниковые фотографии газоизмерительной станции «Суджа», обнаружив на объекте повреждения. По их словам, часть разрушений на ГИС появилась между 9 и 10 августа, а часть – между 10 и 11 августа, информирует «НБН».

Спутниковый снимок за 11 августа демонстрирует разрушенную площадку предприятия россиян, на которой установлено измеряющее оборудование, а также практически полностью разрушенное одно из административных зданий.

Фото – t.me/radiosvoboda

Как напомнило СМИ, при этом в российской энергетической компании «Газпром» ранее утверждали, что прокачка «голубого топлива» в Европу через ГИС «Суджа» якобы продолжается в обычном режиме.

Как сообщалось, 31 июля Силы обороны ударили по складу с оружием и техникой ВС РФ под Курском. Журналисты показали спутниковый снимок последствий прилета по объекту оккупантов.