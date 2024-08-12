Представитель ГПСУ в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что пограничники не фиксируют переброску или наращивание военной техники или личного состава ВС РБ возле государственной границы, информирует «НБН».

Спикер Госпогранслужбы не исключает, что Минск может перемещать какие-то подразделения вглубь своей территории, однако эти силы будут незначительными и для нагнетания ситуации.

Демченко назвал приказ белорусского диктатора о переброске РСЗО «Полонез» и комплексов «Искандер» к границе Украины подыгрыванием агрессивной риторике РФ.

Офицер отметил, что пока Кремлю не удалось втянуть РБ в более масштабное участие в войне и он надеется, что у белорусов хватит здравого смысла не поддаться на это давление.

Ранее Лукашенко предупредил страны СНГ о «страшных последствиях» краха государства-террориста в войне против Украины.