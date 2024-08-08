В ходе встречи с участниками заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ Лукашенко пожаловался, что государства пытаются уйти от «созданного во времена СССР тренда развития», дистанцироваться от РФ, чтобы не попасть как она под санкционный удар.

Белорусский диктатор призвал страны СНГ к единству и сотрудничеству, информирует «НБН» со ссылкой на белорусское агентство «Белта».

Самопровозглашенный президент РБ заявил, что, если государство-террорист в войне против Украины рухнет, что якобы все государства СНГ будут «втянуты в эту воронку». Соратник Путина призвал государства «не искать свою выгоду», то есть не держаться подальше от агрессивной страны и не бояться санкций.

Свою позицию Лукашенко объяснил тем, что «никто не знает, что будет завтра» и возможно кому-то из стран СНГ придется обращаться за помощью к государству-террористу. Диктатор добавил, что «последние события показывают, что мы никому не нужны».

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о роли Лукашенко в отказе главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продолжать свой «поход» на Москву.