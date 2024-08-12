Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр в эфире «Эспрессо» рассказал, что армия Путина начала меньше использовать КАБы в Харьковской области по линии столкновения и по прифронтовым городам и селам. По его словам, это временное явление, информирует «НБН».

Как объяснил военнослужащий, интенсивность применения такого оружия врагом зависит от возможности россиян присутствовать в воздушном пространстве. Федоренко отметил, что «вторая армия мира» смещает акценты в использовании боевой авиации.

Защитник добавил, что Силы обороны Украины должны получить разрешение на использование высокоточного оружия, благодаря чему они не позволят работать авиации российских оккупационных войск.

Напомним, в ОТГВ «Харьков» сообщили, что ВС РФ завели в Волчанск штурмовые группы, раскрыв намерения захватчиков.