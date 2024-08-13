Разведка Великобритании обратила внимание на сообщение российского военного блогера, который рассказал, что пилотам путинской армии уменьшили водные пайки до 1 литра в день, в то время как для работы в условиях высоких температур необходимо употреблять больше жидкости.

Российским летчикам пришлось просить воду у местных жителей, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

Z-блогер призвал компании страны-агрессора снабжать военные базы оккупантов в Воронеже, Ростове и захваченном Крыму дополнительной водой.

Британская разведка сообщила, что некоторые подразделения ВС РФ в связи с нехваткой ценного ресурса пытались фильтровать воду из стоячих луж. Такие действия, вероятно, привели к росту заболеваний среди путинских солдат.

Напомним, военный эксперт рассказал, как Россия пополняет свои оккупационные войска.