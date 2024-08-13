В ЦНС заявили, что РФ начала перенаправлять всю гуманитарную помощь с временно захваченных украинских территорий в российский приграничный регион, информирует «НБН».

Всем известно, что «гуманитарка» на ВОТ – инструмент россиян для шантажа и подкупа лояльности местных жителей. В Москве прекрасно понимают, что временно захваченные украинские регионы – это не территория страны-агрессора, поэтому потребности этнических россиян у Кремля в приоритете.

Учитывая ситуацию в Курской области, РФ перенаправила все грузы с гуманитарной помощью в российский приграничный регион. Решение Москвы оккупанты подают как инициативу населения временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, страна-агрессор пожаловалась в ООН на «удары ВСУ» по жителям Курской области. В организации отреагировали на заявления Москвы.