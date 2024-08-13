Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на днях направила обращение к Верховному комиссару ООН, потребовав осудить действия украинских сил в приграничном регионе страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам представительницы Москвы, в Курской области якобы пострадали тысячи мирных жителей из-за «варварского нападения ВСУ» на регион. Также она заявила, что украинские военнослужащие «массово нарушают права человека».

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» пишет, что в управлении Верховного комиссара ООН просят власти РФ о доступе в Курскую область для проверки данных о нарушениях прав человека. В ведомстве заявили, что пытаются собрать информацию о ситуации в приграничном регионе страны-агрессора, однако без доступа на его территорию это сделать сложно.

Напомним, 12 августа губернатор Курской области сообщил главе Кремля, что Россия уже не контролирует 28 населенных пунктов в регионе.