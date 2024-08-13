Представитель 110-й ОМБр в эфире национального телемарафона рассказал, изменилась ли ситуация в районе Покровска на Донетчине после начала наступления в Курской области страны-агрессора, информирует «НБН».

По его словам, защитники на Покровском направлении пока не фиксируют уменьшения количества российских захватчиков, то есть ВС РФ не выводили свои силы с этого участка фронта. Однако в некоторых случаях стало меньше вражеских FPV-дронов.

Секач отметил, что «освободители» в районе Покровска сейчас почти не используют боевую технику. Вместо этого оккупанты прибегают к тактике «малых групп» – два-три захватчика перемешиваются по лесополосам, из-за чего их тяжело выследить. За день враг накапливает такие группы, которые потом идут штурмовать позиции Сил обороны.

Напомним, в ОТГВ «Харьков» рассказали, с какой целью командование армии Путина завело в Волчанск штурмовые группы.