Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, поначалу этих фактически «смертников» на подступах встретила артиллерия защитников, но и этого оккупантам показалось мало.

В частности, потом в заведомо выигрышный бой почти мгновенно вступили наши «противотанкисты» и операторы-дроноводы, отчего и у «освободителей» начало все практически полыхать.

Таким образом, украинские воины «утилизировали» и танк, и бронемашину с вражеским десантом: 12 «хороших русских» попросту выгорели дотла, и, как минимум еще столько же — получили ранения, пока единственный танк, выживший в бесполезной атаке, «бесславно убегал с поля боя».

С видеосвидетельством эффективной ликвидации путинских войск можно ознакомиться ниже:

Ранее мы писали о том, что командующий Нацгвардии показывал, как защитники «очищают» Серебрянский лес от оккупантов.