Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко, воины Национальной гвардии продолжают «зачищать» от российско-оккупационных войск лесной массив на Луганщине.

В частности, бойцы, принадлежащие к бригаде Национальной гвардии «Буревій», провели эффективный штурм позиций «второй армии мира» в Серебрянском лесничестве.

На видеокадрах от первого лица, можно рассмотреть, как экипаж бронированной машины пехоты батальона «Хорив» (входит в состав бригады «Буревій»), подъехавший практически к переднему краю оборонной линии путинских войск, накрывает весьма плотным огнем позиции противника.

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