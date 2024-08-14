В пресс-службе СБУ сообщили, что на Запорожье спецслужба совместно с ВСУ «отминусовала» радиолокационную станцию дальнего обнаружения 39Н6 «Каста-2Е2» армии Путина. Стоимость такой РЛС стартует от 60 миллионов долларов, информирует «НБН».

В ведомстве объяснили, что эта станция фактически была «глазами» вражеской противовоздушной обороны. Российские «освободители» прятали РЛС в тылу, тщательно маскировали ее и меняли место дислокации.

Однако бойцы контрразведки 13-го Главного управления СБУ выследили ценную технику «второй армии мира» и скорректировали по ней огонь на поражение.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабного вторжения подразделения СБУ на линии фронта поразилии 166 средств ПВО и 466 средств РЭБ, радиоэлектронной и радиотехнической разведки армии Путина.

Напомним, в Генштабе сообщили об уничтожении вражеского истребителя Су-34 в Курской области.