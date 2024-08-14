Российское издание «Верстка» пообщалась с двумя матерями срочников ВС РФ. Женщины утверждают, что их сыновей заставляют участвовать в боевых действиях, информирует «НБН».

СМИ пишет, что около 150 солдат срочной службы РФ, которые ранее смогли эвакуироваться из приграничного региона, сейчас находятся в одной из войсковых частей под Курском.

Собеседницы журналистов рассказали, что их сыновей и их сослуживцев командование намерено отправить за штурмовыми подразделениями для «чистки территории». Руководство им обещает льготы и ежедневную выплату «боевых» в размере 4000-4500 рублей. За отказ от участия в боевых действиях срочникам угрожают судом, который закончится для них отправкой на фронт.

Одна из россиянок утверждает, что солдат срочной службы вынуждают подписывать контракт с оборонным ведомством. Она жалуется, что глава Кремля, который обещал не отправлять срочников в «зону СВО», не сдержал свое слово.

Напомним, украинские журналисты показали Суджу, которую контролируют Силы обороны.