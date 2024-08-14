Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный Центром национального сопротивления (ЦНС), представители местных оккупационных администраций, или попросту — гауляйтеры, стали интенсивно требовать от бизнес-сектора поставить на учет в так называемых «военкоматах» всех работников.

В частности, владельцам-предпринимателям необходимо оперативно подать списки тех, кто не получил российский паспорт, и, соответственно, не состоит на воинском учете у российских «властей».

Стоит отметить — из-за того, что масштабная мобилизационная кампания на официальном уровне в стране-агрессоре не проходит, захватчикам приходится энергично вербовать новую «живую силу» на путинскую войну: агитировать срочников заключать контракты, или «призывать» во «вторую армию мира» людей, на которых имеют рычаги влияния из-за открытых уголовных дел или существенных долгов.

Ранее мы писали о том, что РФ отобрала у украинцев на ВОТ всю гуманитарную помощь для жителей Курской области.