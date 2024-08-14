Западные журналисты пишут, что командование «второй армии мира» выводит часть оккупационных сил из Украины, в частности из Харьковщины и Херсонщины, для переброски в Курскую область.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ответил, есть ли изменения на Харьковском направлении, как заявляют иностранные СМИ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам военного, бойцы 3-й ОШБр еще в начале лета в регионе ослабили потенциал российских захватчиков. Однако сейчас оккупанты на Харьковщине продолжают действовать так же, как и ранее – применяют большое количество пехоты, технику и артиллерию.

Кудряшов добавил, что существенных перемещений сил ВС РФ из области нет, поэтому ситуация остается стабильно напряженной. При этом бойцы 3-й ОШБр продолжают выполнять задачи по устойчивой обороне.

Ранее в Силах обороны рассказали, изменилась ли ситуация на Покровском направлении после начала наступления в Курской области.