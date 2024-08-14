Военный эксперт в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что ВСУ перехватили инициативу на поле боя, начав наступление приграничном регионе РФ. Если командование армии Украины сможет реализовать планы по Курской области и другим направлениям, до конца года ситуация для Сил обороны на фронте улучшится, информирует «НБН».

По словам аналитика, бои в приграничном регионе России – новый этап войны, который, как он считает, продлится довольно долго. Самусь убежден, что сейчас у защитников есть все шансы улучшить ситуацию, при этом говорить о победе нашей страны в войне пока что слишком рано.

Как сообщалось, британское издание рассказало, что Украина может использовать Курскую область в качестве «разменной монеты» на «торгах» с Дональдом Трампом, если он вернется в Белый дом и будет вынуждать Киев пойти на уступки стране-агрессору.