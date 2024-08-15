Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского горсовета, в окрестностях данного города, ударом украинского дрона-камикадзе поражен полигон оккупантов, вследствие чего есть более десятка раненых «освободителей».

В частности, дроновый удар пришелся на полигон путинских войск в Бабах-Тарами Мариупольского района: местные жители сообщают — в одно из медучреждений Мариуполя экстренно привезли 15 раненых «хороших русских».

При этом, представители горсовета разместили соответствующую карту, указав местоположение вражеского полигона, подвергшегося удару дрона-камикадзе.

Фото — t.me/mariupolrada

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко сообщал подробности взрывов в Мариуполе 13 августа.