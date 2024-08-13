Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, во вторник, 13 августа, в это городе прогремела серия взрывов.

По словам Андрющенко, два «хлопка» были слышны в Центральном районе, по направлению к Никольскому. Однако, в соответствии с предварительными, первый взрыв, скорее всего, был вызван работой вражеских сил и средств ПВО.

Впрочем, позднее советник мэра Мариуполя опубликовал карту, указав ориентировочное место, в котором «отработала» российская ПВО, и иронизировал:

Место работы ПВО в Мариуполе странным образом по направлению на Невский, да должен (или уже скорее должен был) быть первый совместный концерт Шамана и Кобзона. Совпадение? Не думаю…

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что Андрющенко показывал кадры ночной атаки украинских БПЛА на Воронеж 11 августа.