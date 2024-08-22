Как информирует «НБН» ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, с начала текущей войны, ударами «второй армии» мира разрушено не менее 500 церквей/молитвенных домов и идентичных сооружений религиозной направленности — практически все украинские верующие, так или иначе, пострадали вследствие вторжения «российского зла».

По словам Зеленского, государство, для которого церкви стали мишенями для бомб и ракет, может заслуживать лишь осуждения со стороны мирового сообщества: именно подобное отношение вскоре получит РФ, оказавшаяся самым большим террористом в реалиях сегодняшнего мира.

Кроме того, президент Украины добавил — Киев чрезвычайно ценит любое проявление поддержки нашей страны и людей, ведущих битву за жизни украинцев, которые Кремль стремится «уничтожить полностью».

Ранее мы писали о том, что в столичном посольстве США предупреждали о высокой вероятности ударов РФ по Украине 24 и 25 августа.