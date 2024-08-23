Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной пограничной службы Украины, воины «Луганского отряда» показали эффективный удар по вражеским силам и средствам в районе Кременной и Серебрянского лесничества.

В частности, на протяжении последних нескольких дней, бойцами роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Феникс», фактически устроена настоящая мясорубка: «утилизировано» шесть автомтранспортных средств, накрыто огнем три склада с боекомплектом и уничтожена одна боевая бронированная машина путинских войск.

Также, защитники наших рубежей нанесли поражение военному грузовику, двум автомобилям и пушке российско-захватнической армии, с чем можно ознакомиться ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что командующий Нацгвардии показывал, как защитники «зачищают» Серебрянский лес от оккупантов.