Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Минфин

Самые масштабные отключения зафиксированы в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. На фоне сложной ситуации в энергосистеме в этих регионах уже введены экстренные отключения, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Ситуация усугубляется тем, что в разные периоды суток будут отключаться различные группы потребителей, что создаст значительные неудобства для населения. Временные рамки, в которых планируются отключения, варьируются от раннего утра до позднего вечера. В течение суток различные группы абонентов будут лишены электроснабжения на несколько часов, что вызовет значительное ограничение в доступе к электроэнергии.

Энергетическая компания призывает граждан к экономии ресурсов, чтобы уменьшить длительность и частоту отключений. При этом даже светло-серые зоны, которые раньше были менее подвержены отключениям, теперь также будут затронуты, что создаст дополнительные сложности для миллионов украинцев.

Причиной столь резких мер стало недавнее массированное нападение на энергетическую инфраструктуру страны. 26 августа Россия нанесла один из самых масштабных авиаударов за весь период полномасштабной войны, запустив 127 ракет и 109 ударных дронов.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ потратила рекордную сумму на обстрел Украины.