Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, 9 российских захватчиков предпочли сдаться в плен нашим защитникам.

В частности, благодаря предварительным разведывательным мероприятиям, наши десантники смогли своевременно обнаружить вражеское убежище, в котором дислоцировался передовой отряд противника.

Здание было взято в окружение и под «огневой контроль». После непродолжительных размышлений, оккупанты приняли единственно правильное в подобной ситуации решение — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен, таким образом продлив никчемные жизни, а 46 бригаде удалось сделать свой полновесный вклад в пополнение обменного фонда.

Десантники резюмировали:

Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину.

Ранее мы писали о том, как ВСУ разгромили российских штурмовиков под Торецком.